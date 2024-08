De Gea negocia com a Fiorentina depois de ano sabático

Depois de deixar o Manchester United, o goleiro David de Gea recusou propostas da Arábia Saudita e ficou um ano sem clube. No entanto, segundo o portal Sky Sports, da Itália, o goleiro, de 33 anos, negocia com a Fiorentina, pode voltar aos gramados e reforçar o clube italiano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ainda de acordo com a publicação, a Viola quer contar com o arqueiro por uma temporada, com o contrato podendo ser estendido por mais um ano. Além disso, o Genoa também demonstrou interesse no jogador.