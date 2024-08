Daronco aponta ‘gesto obsceno’ de Abel, do Palmeiras, na súmula

Treinador do Verdão foi expulso após revisão do VAR por reação no banco de reservas contra juiz na partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou nesta quinta-feira a súmula do jogo de volta entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. Anderson Daronco explicou a expulsão do técnico Abel Ferreira por "praticar gesto obsceno". "Expulsei aos 38 minutos do 2º tempo, após revisão na ARA, o Técnico da equipe do Palmeiras, Sr. Abel Fernando Moreira Ferreira, por praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntimas", registrou na súmula.