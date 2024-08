Corinthians troca modelo de negócio e espera rescisão para acertar com Cuéllar

O Corinthians segue interessado na contratação do volante Cuéllar. O jogador é um pedido do técnico Ramón Díaz, que gosta do futebol do colombiano. Por isso, o Timão chegou a realizar uma oferta de R$ 22 milhões para contratar o jogador. Contudo, nos últimos dias, o modelo do negócio mudou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tudo porque Cuéllar não possui mais empresário e, agora, negocia seus contratos por conta própria. O colombiano demonstrou interesse em voltar ao futebol brasileiro e busca uma rescisão com Al-Shabab, que pagou cerca de US$ 5 milhões (R$ 24 milhões) no meio do ano passado para ter o volante até o fim de 2026. O jogador acredita que pode convencer o seu atual clube se abrir mão dos valores que ainda tem a receber. Assim, ele ficaria livre para assinar com o Corinthians.