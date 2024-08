Corinthians e VaideBet: ex-diretor depõe e afirma existir crime organizado no clube

O ex-diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, popularmente conhecido como Rubão, prestou depoimento à polícia na condição de testemunha no inquérito que investiga possíveis crimes relacionados ao contrato de patrocínio entre o clube e a casa de apostas VaideBet.

Rubão, aliás, alega ter ouvido do presidente do Corinthians, Augusto Mello, que não fez a ponte entre o clube e a empresa. Contudo, no contrato, foi destinada uma comissão de R$ 25,2 milhões à empresa Rede Social Media Design, de propriedade de Alex Cassundé, que trabalhou na campanha eleitoral de Augusto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ao sair do depoimento, Rubão afirmou que o crime organizado está instaurado no Corinthians. No entanto, o ex-dirigente não apresentou nenhuma prova sobre essa afirmação.