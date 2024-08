Chelsea anuncia a contratação de jovem zagueiro do Boca Juniors

Nascido no município de Bernardo Larroudé, Anselmino é revelado nas divisões de base do Boca Juniors e esteve apenas em dez partidas na equipe profissional.

Por fim, o clube inglês mostra que está focado em trazer joias e projeta o futuro. Um deles é Estêvão, do Palmeiras, que chega no ano que vem, assim como Gabriel Mec, do Grêmio, de apenas 16 anos. Os Blues, aliás, trouxeram na temporada passada Andrey Santos, ex-Vasco, e a dupla Ângelo e Deivid Washington, ex-Santos.

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O