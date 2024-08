Camisa 10 do Fluminense Sub-20, Arthur celebra virada contra o Palmeiras

Meia, que anotou o gol da vitória, já nos acréscimos, comenta também sobre a entrada do Flu no G-8 do Brasileirão da categoria

Autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, na última quarta (7), pelo Brasileirão Sub-20, o meia Arthur celebrou a reviravolta, que contou com dois gols nos acréscimos. Ao site oficial do clube, o camisa 10 comentou não só o jogo, mas o fato do Flu entra no G-8 da competição.

Afinal, a quinta vitória consecutiva dos Moleques de Xerém colocou o time pela primeira vez entre os oito mais bem colocados, área de classificação às quartas de final.

