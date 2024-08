Botafogo pede posição da CBF sobre expulsão de Gregore contra o Bahia

O Botafogo registrou mais uma reclamação à CBF por conta de arbitragem, Desta vez, o Alvinegra reclama daexpulsão do volante Gregore, no duelo com o Bahia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube, em ofício, pediu gravações na íntegra do VAR e um posicionamento oficial da Comissão de Arbitragem sobre o lance.

“Ocorre que, de maneira totalmente descabida, o árbitro de vídeo chamou o de campo para revisar a jogada, culminando com a expulsão do atleta Gregore, prejudicando o Botafogo, que se viu obrigado a atuar com um atleta a menos durante toda a segunda etapa, mas também o espetáculo, sem que nada que justificasse a expulsão tivesse ocorrido”, diz o documento.