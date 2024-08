Auxiliar do Palmeiras detona árbitro Anderson Daronco após eliminação

Expulso aos 37 minutos do segundo tempo do jogo que terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Flamengo nesta quarta-feira (7), Abel Ferreira não concedeu entrevista no Allianz Parque. O auxiliar João Martins o “substituiu” e não perdeu a oportunidade de detonar a atuação do árbitro Anderson Daronco e do VAR.

Apesar do triunfo na capital paulista, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Verdão viu a classificação ficar com o Flamengo. Martins, aliás, aproveitou para listar partidas em que entende que o juiz prejudicou a equipe alviverde.

“O Anderson Daronco é o quinto jogo que faz pelo Palmeiras (na temporada), todos a decidir. Botafogo-SP lá foi um 0 a 0 sofrido, porque todos os toques eram faltas e o Botafogo-SP era fortíssimo nas bolas paradas e ele conseguiu a amarrar o jogo de uma maneira tal. Devia estar cansado, se calhar desde o início da temporada, porque a postura é sempre a mesma”.