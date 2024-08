Atlético consegue efeito suspensivo e terá reforço no clássico

Paulinho foi suspenso por agressão, mas o departamento jurídico do Atlético obteve vitória no Superior Tribunal de Justiça Desportiva

Agora, o Atlético só pensa no clássico contra o Cruzeiro. O jogo será no Mineirão, no sábado (10), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. E, para o jogo, o técnico Gabriel Milito terá um importante reforço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante Paulinho está apto para a partida. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) o havia punido após o jogador ser expulso no jogo contra o Palmeiras, em junho, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atleta alvinegro agrediu o lateral-direito Marcos Rocha.