Assessoria de Neymar se manifesta sobre processo de paternidade de filha com ex-modelo

Gabriella Gaspar, ex-modelo húngara, recorreu à Justiça para cobrar exame de DNA e pagamento de pensão de 30 mil euros por parte do atleta

A assessoria de Neymar confirmou as notícias sobre a investigação da paternidade de uma suposta filha fruto da relação do atleta com Gabriella Gaspar. Segundo comunicado, o processo corre em segredo de justiça e, portanto, há impedimento para quaisquer outras informações referentes ao caso.

“O processo de investigação de paternidade corre em segredo de justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações”, esclareceu a assessoria. O posicionamento ocorreu em contato com o ‘O Globo’.

Exame de DNA de Neymar

As primeiras notícias sobre o caso saíram na última terça-feira (6), durante o programa ‘Hora da Venenosa’, da Record TV. A exibição revelou com exclusividade que Neymar havia realizado um exame de DNA para comprovar a paternidade de Jázmin Zoé, filha da ex-modelo Gabriella Gaspar.