Arteta surpreende com batedores de carteira em jantar do Arsenal

Durante um jantar da pré-temporada do Arsenal, o técnico Mikel Arteta usou uma estratégia inusitada para passar uma lição ao time. De acordo com informações do jornal britânico ‘The Athletic’, sem que os jogadores soubessem, ele contratou uma equipe profissional de batedores de carteira, cuja missão era ir às mesas roubar discretamente os celulares e carteiras dos jogadores.

Ao final da refeição, Arteta pediu que todos esvaziassem os bolsos. Foi então que muitos perceberam, surpresos, que estavam sem alguns de seus pertences.

A intenção era mostrar à equipe a importância de estarem sempre atentos e preparados.