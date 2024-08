Após conquista em 1º ano, Copa do Brasil vira ‘pesadelo’ para Abel no Palmeiras

Pelo quarto ano seguido, comissão técnica liderada pelo técnico português se depara com eliminação no mata-mata nacional em pleno Allianz Parque

Nos dois anos posteriores, coube ao rival São Paulo desclassificar o Palmeiras da competição. Em 2022, o Tricolor assegurou vaga na próxima fase, também nas penalidades, após vencer por 1 a 0 no Morumbi e perder por 2 a 1 no Allianz Parque. Já em 2023, os são-paulinos levaram a melhor nas duas pártidas (1 a 0 e 1 a 2). Na atual edição da Copa do Brasil, o Flamengo foi o responsável por eliminar o time comandado por Abel na casa palmeirense.

Pelo quarto ano consecutivo a comissão técnica formada por portugueses se depara com um queda precoce na arena alviverde. Aliás, tudo começou em 2021 diante do CRB-AL, que disputava a Série B do Brasileiro. Após triunfo por 1 a 0 como visitante, o Verdão perdeu pelo mesmo placar em seus domínios e caiu na disputa de pênaltis.

A eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil em pleno Allianz Parque fez Abel Ferreira reviver um cenário bem conhecido pelo técnico português nos últimos anos. Na noite da última quarta-feira (7), o time palestrino até venceu o Flamengo por 1 a 0, mas o placar foi insuficiente para a classificação , visto que no jogo de ida, no Rio de Janeiro, os cariocas fizeram 2 a 0.

Título na estreia de Abel e quatro eliminações em seguida

Apesar dos seguidos insucessos, a primeira experiência de Abel Ferreira no mata-mata nacional foi justamente com a conquista do título na temporada de 2020. Na ocasião, por conta da extensão do calendário em razão da paralisação do futebol, decorrência da COVID-19, o Palmeiras ergueu o troféu em março de 2021. Na decisão daquele ano, o time paulista venceu duas vezes o Grêmio (1 a 0 em Porto Alegre e 2 a 0 no Allianz Parque).

No proximo domingo (11), o Palmeiras terá a chance de reencontrar o Flamengo, seu algoz mais recente. Mas, desta vez, o duelo marcado para as 16h no Maracanã será pelo segundo turno do Brasileirão. Com 37 pontos, o Verdão ocupa apenas a quarta posição e precisa reagir imediatamente para seguir com chances de buscar o título do campeonato de pontos corridos.

