Agustín Rogel vibra com acerto no Internacional e afirma se sentir em casa

Defensor uruguaio já realizou primeira atividade com novos companheiros e enaltece história do Colorado lembrando de títulos continentais

“É uma felicidade enorme estar aqui. Obviamente, é uma equipe com tanta história no Brasil. Sinto-me orgulhoso por confiarem em mim, estou contente por estar aqui e com vontade de atuar quanto antes”, disse o defensor colorado.

O Internacional reforçou seu setor defensivo ao contratar o uruguaio Agustín Rogel. O defensor fez seu primeiro treino com os novos companheiros nesta quinta-feira (8). Além disso, Rogel enviou uma mensagem aos torcedores em um vídeo publicado nas redes sociais do Internacional, afirmando que se sente em casa.

Agustín também mencionou que entrou em contato com o goleiro Rochet, compatriota e colega de equipe, que lhe deu dicas sobre o clube gaúcho.

“Eu já tinha conversado com o Rochet, que também é uruguaio. Assim que cheguei, fui recebido excelentemente. Comentei com minha família que todos foram atenciosos — roupeiro, cozinheiro, todos me deram boas-vindas incríveis. Lembro-me das copas continentais que o clube venceu e isso me enche de orgulho, porque foi recentemente. Por que essa história não poderia se repetir?”, resumiu o defensor.

Internacional aguarda regularização junto ao BID por Agustín Rogel

Roger Machado espera contar com o novo reforço já para a próxima rodada, mas precisa aguardar a definição no BID e a regularização junto à CBF.