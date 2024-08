Abel explica gesto obsceno que ocasionou expulsão: ‘Faltou coragem para ele’

Polêmicas rechearam o duelo entre Palmeiras e Flamengo nesta quarta-feira (7), no qual o Verdão venceu o Rubro-Negro por 1 a 0, mas acabou eliminado da Copa do Brasil. Entre pênaltis não marcado e gol anulado por milímetros, quem chamou a atenção novamente foi Abel Ferreira. Afinal, o treinador recebeu o cartão vermelho no segundo tempo por conta de um gesto obsceno.

Em entrevista ao “Canal do André Hernan”, o treinador se explicou do gesto. Abel nega que tenha sido em direção à arbitragem da partida e dá o seu ponto de vista sobre o lance.