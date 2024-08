Toca nele! São Paulo não sabe o que é perder quando Calleri vai às redes

Toda vez que o argentino marcou um gol no ano, o Tricolor não saiu derrotado de campo. Atacante tenta manter sina na Copa do Brasil

Isso porque toda vez que o argentino faz um gol, o São Paulo não perde. Contra o Flamengo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, foi seu 12° gol na temporada. Nessas partidas, o aproveitamento são-paulino é excelente: 88,8% dos pontos disputados, com dez vitórias e dois empates em 12 partidas. Sua importância na equipe não é de hoje, mas vem encantando o técnico Luis Zubeldía nos últimos duelos.

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Goiás, que acontece nesta quinta-feira (8), às 20h (de Brasília), no estádio da Serrinha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor tem a vantagem após vencer o duelo de ida por 2 a 0, no Morumbis. Contudo, se quiser confirmar de vez a classificação, só precisa de um gol de Calleri.

“É um jogador superimportante para nós, realmente é um atacante muito físico e de muitas diagonais, muito solidário à equipe, que quando converte gols, essa virtude que tem se potencializa. O aspecto físico nós vamos levando, não tem receita, mas é importante a recuperação pós-jogos, 24h e 48h. O resguardamos em alguns jogos, como Talleres e Botafogo, que estava para entrar, mas o deixamos tranquilo”, disse o treinador, após o jogo contra o Flamengo.

Calleri tenta manter sina na Copa do Brasil

Aliás, no duelo de ida contra o Goiás, no Morumbis, Calleri balançou as redes na vitória por 2 a 0. Luciano marcou o outro. Contudo, confirmou o grande aproveitamento do argentino, que vem se mostrando cada vez mais decisivo.

Assim, espera-se que Calleri seja titular novamente contra o Goiás nesta quinta. O São Paulo pode perder por até um gol de diferença que avança para as quartas de final da Copa do Brasil.