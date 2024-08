São Paulo pode lucrar R$ 4,5 milhões em venda de David Neres

Neres iria para a sua terceira temporada no clube português, onde tem contrato até 2027. Em dois anos pelo Benfica, marcou 17 gols e contribuiu com 25 assistências em 83 partidas. Além disso, o atacante também conquistou o título do Campeonato Português em 2022/23.

David Neres pode render uma bolada ao São Paulo nesta janela de transferências. O jogador negocia com o Napoli, da Itália, e pode deixar o Benfica, de Portugal . A negociação entre as partes gira em torno de 25 milhões de euros, cerca de R$ 153 milhões. Assim, o time paulista receberia R$ 4,5 milhões.

Revelado pelo São Paulo, o jogador, desde que saiu do clube paulista, só atuou na Europa. Primeiro, no Ajax, onde ficou por cinco anos e meio. Em seguida, foi para o Shakhtar Donetsk, porém, por conta da guerra no país, não chegou a atuar oficialmente. Depois, foi rumo a Portugal defender o Benfica. Além disso, o atacante também tem passagem pela Seleção Brasileira, com oito jogos e um gol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.