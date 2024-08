Rafael Paiva analisa classificação no sofrimento e desgaste do Vasco

“A gente está desgastado, temos tentado mesclar alguns jogadores. No jogo passado, contra o Red Bull Bragantino, essa foi a ideia para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros, mas, mesmo assim, carregamos uma sequência de jogos pesada. Já temos um jogo contra o Fluminense no final de semana. Fizemos as trocas quando achei que a gente já estava sofrendo um pouco. A ideia era tentar dar um pouco de gás, tentar controlar a bola. A gente não conseguiu ficar com a bola. As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente e foi um jogo em que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol, e, na hora em que tivemos oportunidade de jogar ou de contra-atacar, não tivemos a qualidade necessária para fazer o gol”, falou Rafael Paiva.

Todavia, a atuação não agradou aos torcedores, e o Vasco passou sustos ao final da partida, com o goleiro Leo Jardim precisando fazer uma grande defesa. Desse modo, o técnico do Cruz-Maltino analisou o cansaço e a sequência de partidas neste momento da temporada.

O Vasco venceu o Atlético-GO pelo placar de 1 a 0 em São Januário . O duelo valeu pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o time comandado por Rafael Paiva avançou para as quartas de final, algo que não acontecia desde 2015.

Contudo, o treinador também abordou como o time vem oscilando nos últimos jogos. Afinal, antes desse duelo, o Vasco havia empatado com o Bragantino, também em seus domínios.

“A gente está tentando buscar a melhor maneira de controlar o jogo. Acho que temos oscilado. Fomos bem no 4-2-3-1, depois sofremos em alguns jogos. Tentamos controlar colocando mais jogadores no meio. Conseguimos, principalmente contra o Red Bull, mas não mantivemos até o final. É a busca incessante para encontrar a melhor forma de jogar. Gostaríamos de iniciar do minuto 1 ao 90 jogando muito bem. Ainda não conseguimos encontrar isso, principalmente nos últimos jogos”, resumiu o técnico do Gigante da Colina.

Vasco terá o Fluminense pelo Brasileirão

Entretanto, agora o time atuará contra o Fluminense em um jogo do Campeonato Brasileiro. A partida será no sábado (10) no Estádio Nilton Santos, mas com mando do time de São Januário.