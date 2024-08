Lima aposta na festa da torcida para classificação do Fluminense

Meia afirma que elenco tricolor está concentrado para buscar a vaga nas quartas da Copa do Brasil contra o Juventude Crédito: Jogada 10

Depois da derrota por 3 a 2 no jogo de ida, o Fluminense mede forças com o Juventude, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Assim, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Caso triunfe por apenas um, a vaga será definida nos pênaltis. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em entrevista à FluTV, o meio-campista Lima falou sobre o apoio da torcida, que promete casa cheia (mais de 40 mil ingressos vendidos) para empurrar a equipe rumo às quartas de finais da competição nacional. Vale lembrar que o atleta estufou a rede no jogo de ida, em Caxias do Sul.

“Estamos concentrados para fazer uma excelente partida. Feliz por ter feito um dos gols no jogo de ida. Mas agora o jogo agora é em casa, com a festa e apoio da torcida. Se Deus quiser, vamos buscar essa classificação”, afirmou o jogador. + Leia mais: Fluminense x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem Titulares em ação No jogo de ida, no Alfredo Jaconi, o zagueiro ficou no banco de reservas em virtude do intenso calendário do futebol brasileiro. Contudo, como o Tricolor necessita vencer depois do revés por 3 a 2, e irá com os titulares. Thiago Silva, André, assim como Jhon Arias e Paulo Henrique Ganso, que entraram no segundo tempo, voltam à equipe para o duelo decisivo.

SOMOS MAIS DE 40 MIL CONFIRMADOS PRA AMANHÃ! É DECISÃO PRO #TIMEDEGUERREIROS! VAMOS TODOS JUNTOS! GARANTA O SEU INGRESSO >> https://t.co/ZNwJtvez1R pic.twitter.com/9uXYDrN1tg — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 6, 2024