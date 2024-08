De última hora! Damián Suárez desfalca Botafogo em jogo decisivo

Jogador alegou problemas pessoais e não viajou com a equipe para Bahia. Lateral pode estar na mira do Peñarol

O lateral-direito Damián Suárez virou um desfalque de última hora para o técnico Artur Jorge. O jogador não viajou com a delegação do Botafogo para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, que será nesta quarta-feira (7), na Arena Fonte Nova, às 19h (de Brasília).

Damián participou do treino normalmente na terça-feira (6), mas depois conversou com pessoas do clube carioca e alegou problemas pessoais para não seguir com o elenco para a partida decisiva. A informação é do “ge”. Dessa forma, Mateo Ponte é a única opção na posição e deve ser o titular na partida.

Durante a manhã desta quarta-feira, o lateral-direito teve seu nome ligado a notícias, vindas do Uruguai, sobre um possível interesse do Peñarol em contar com Damián Suárez ainda nesta janela de transferências. No entanto, o Alvinegro e os representantes do jogador não receberam contatos formais do clube uruguaio. O Botafogo, por sua vez, vê com bons olhos a negociação, porém, apenas mediante o pagamento da multa.