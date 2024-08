Classificação garantida: confira quanto o Vasco já ganhou na Copa do Brasil

Dessa forma, até o momento, o Cruz-Maltino já embolsou R$ 13,4 milhões com a participação na Copa do Brasil de 2024. Foram R$ 1,47 milhão (primeira fase), R$ 1,785 milhão (segunda fase), R$ 2,205 milhões (terceira), oitavas (R$ 3,465 milhões) e R$ 4,515 milhões (quartas).

O Vasco venceu o Atlético-GO por 1 a 0, em São Januário, com gol de Lucas Piton, e avançou às quartas de finais da Copa do Brasil. Sendo assim, o clube faturou R$ 4,5 milhões da CBF por ter se classificado para a próxima fase da competição nacional.

Na próxima fase, a entidade máxima do futebol brasileiro fará um novo sorteio para definir os confrontos. Nesse sentido, caso o Vasco avance para as semifinais, irá receber mais R$ 9,45 milhões.

Por fim, no Campeonato Brasileiro, os comandados do técnico Rafael Paiva enfrentam o Fluminense no próximo sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 22ª rodada. No primeiro turno, o Tricolor levou a melhor por 2 a 1, no Maracanã.

Valores que o Vasco já recebeu na Copa do Brasil 2024

Primeira fase: R$ 1,47 milhão

Segunda fase: R$ 1,785 milhão

Terceira fase: R$ 2,205 milhões

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões

Quartas de final: R$ 4,515 milhões