Ceará x Flamengo (sub-20): onde assistir e escalações

O Flamengo, que no fim de agosto tem a disputa do Mundial de Clubes Sub-20 contra o Olympiacos, no Maracanã, entra em campo nesta quinta-feira (8), pela 17ª rodada do Brasileirão da categoria. O time carioca visita o Ceará no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18h (de Brasília).

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.