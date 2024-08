Bahia x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Duelo da volta das oitavas da Copa do Brasil. Como rolou empate no Rio, os times entram em condições de igualdade. Quem leva?

Bahia e Botafogo jogam, nesta quarta-feira (7/8), às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Vale pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como teve empate na ida, quem vencer, avança. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão será, portanto, nos pênaltis. Este duelo entre dois dos melhores times do Brasil no momento terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa a partir das 17h30, sob o comando de Aldo Luiz.

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com João Miguel Lotufo noas comentários e Will Ferreira com as reportagens.