Witor Bastos, chefe de scout, deixa o Vasco e irá acertar com o Athletico

Vale destacar que essa foi a segunda passagem de Witor pelo clube carioca. Entre 2015 e 2021, ele também esteve à frente do setor e retornou em janeiro de 2022. Antes de voltar, ficou um curto período no Corinthians, em 2021.

O Vasco terá um desfalque fora dos campos a partir das próximas semanas. Afinal, Witor Bastos, chefe de scout, não irá permanecer no Cruz-Maltino. O profissional, portanto, está encaminhado no Athletico-PR e será o responsável pelo departamento do mercado da bola na equipe paranaense. A informação é da jornalista Monique Vilela.

Apesar da reformulação do futebol na criação da SAF, o profissional da gerência do setor de Análise e Mercado atuava junto aos diretores executivos e à 777 Partners. Mesmo com a liminar que mudou o comando do futebol, ele seguiu no cargo durante este período, porém aceitou a proposta do Furacão.

Por fim, o Vasco volta a campo nesta terça-feira (6), no jogo de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. A partida acontece em São Januário, às 21h45 (de Brasília), depois do empate por 1 a 1, em Goiânia, na última quarta-feira (31). Com uma vitória simples, os comandados do técnico Rafael Paiva avançam às quartas.

