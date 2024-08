Seleção Brasileira Feminina é a segunda com mais finais em Jogos Olímpicos

A vitória da Seleção Brasileira por 4 a 2 sobre a Espanha, nesta terça-feira (6), que confirmou a equipe na disputa pela medalha de ouro do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, contra os Estados Unidos, foi histórica para o Brasil. Isto porque o país chega para disputar sua terceira decisão na modalidade e se isolou como o segundo com mais finais em Olimpíadas.

Além disso, a classificação acontece após 16 anos, quando as brasileiras ficaram com a medalha de prata em Pequim-2008. Antes, a Seleção Brasileira Feminina havia conquistado a primeira prata da história, em Atenas-2004. Antes da vaga histórica, o Brasil estava empatado com a Suécia, que também tem dois vices na competição.

Dessa maneira, o Brasil vai em busca da medalha de ouro inédita no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), em uma revanche contra os Estados Unidos, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Isto porque foram as norte-americanas que venceram as brasileiras nas duas decisões anteriores.