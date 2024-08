Fluminense trabalha para ter Facundo Bernal contra o Vasco

Tricolor precisa solucionar os trâmites até sexta-feira e conta com a ajuda da CBF, que enfrenta problemas com o site do BID Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou, até o momento, cinco reforços para o segundo semestre. No entanto, o site do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF tem enfrentado uma instabilidade na última semana, o que dificulta para regularizar Facundo Bernal. A entidade, porém, busca uma comunicação alternativa para ajudar os clubes neste sentido. A informação é do portal "ge". Diante disso, o Tricolor trabalha para ter o uruguaio à disposição no clássico contra o Vasco, que acontece no sábado (10), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Vale lembrar que o clube anunciou o jogador no último sábado (3), sendo o quinto reforço desta janela de transferência.

Contudo, o volante ainda depende de alguns documentos para a regularização. Um deles é o visto para trabalhar no Brasil, algo que pode ficar pronto até quarta-feira (7), segundo expectativa do clube. O Tricolor, portanto, tem até às 18h59 desta sexta-feira para solucionar os trâmites. No duelo com o Juventude, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, no Maracanã, o jogador está fora. Afinal, o regulamento não permite a inscrição de atletas entre os jogos de ida e volta de cada fase da competição nacional. O Fluminense irá pagar 3,6 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos de Facundo Bernal. Por fim, o jogador chega para reforçar o setor de meio de campo e trazer qualidade na saída de bola da equipe carioca, que busca deixar a zona de rebaixamento, já na próxima rodada.