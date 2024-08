Cruzeiro terá desafio para inscrever reforços na Sul-Americana; entenda

Clube celeste acerta com sete contratações, mas por conta de regra chegará desfalcado nas oitavas da competição

A equipe celeste tem o desafio de escolher apenas cinco jogadores para serem inscritos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Assim, a diretoria, em conjunto com a comissão técnica de Fernando Seabra, terá de escolher dois jogadores para ficarem foram da lista das oitavas.

O Cruzeiro contratou sete jogadores na primeira janela com a SAF sob gestão de Pedro Lourenço. Entretanto, o clube terá uma dor de cabeça para inscrevê-los na Copa Sul-Americana. Nem todos estarão à disposição para os duelos das oitavas de final, contra o Boca Juniors.

Desta maneira, o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Fabrizio Peralta, Matheus Henrique e Walace, e os atacantes Lautaro Díaz e Kaio Jorge podem ficar fora da competição. Mas pelas circunstâncias Jonathan Jesus e Fabrizio Peralta serão os escolhidos para não entrar na lista.

Os jogos serão na Bombonera, dia 15 de agosto, e no Mineirão, dia 22. O período para realizar as cinco trocas na lista da Sul-Americana para as oitavas de final vai até a próxima sexta, 9 de agosto.

Cenário melhora nas quartas

Caso consiga se classificar para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro poderá, enfim, contar com todos seus reforços contratados até aqui. A partir da fase em questão, a Conmebol permite mais três substituições de jogadores, portanto, se a Raposa mantiver o número de contratados em sete, não terá problemas.