Classificação por Marta, e alfinetada em Bonmatí, Ludmila e Kerolin vibram com o Brasil

Atacantes destacam que equipe jogou pela craque, que não pode atuar por suspensão e lembram entrevista de adversária antes do confronto

“A gente jogou por ela também. Marta sempre foi importante para a seleção. Hoje era jogar por ela, pela Tamires e pelas meninas que estavam fora. A gente estava confiante que o jogo ia dar certo. Com a bola no pé, elas são ótimas, mas o Brasil joga com garra. Estava dando tudo certo hoje. Jogamos bonito e com garra”, disse Ludmila.

Desse modo, ao final da partida, a jogadora do Chicago Red Stars falou que a classificação foi pela Marta, que curiosamente tomou a suspensão após expulsão contra a Espanha, ainda na fase de grupos.

O Brasil brilhou e venceu a atual campeã do mundo p or 4 a 2 na semifinal das Olimpíadas de Paris. Assim, fará a grande decisão, que valerá a medalha de ouro, contra a Alemanha. Marta não atuou por estar suspensa, mas recebeu uma mensagem de apoio da atacante Ludmila.

Kerolin lembra entrevista de adversária antes do duelo decisivo contra o Brasil

Contudo, não parou aí. Kerolin aproveitou para dar uma alfinetada na atual melhor jogadora do mundo, Aitana Bonmatí. A atleta da Espanha falou sobre como o time brasileiro se comportou numa retranca no duelo entre as equipes, na fase inicial.

“Fico feliz de ouvir um elogio dela. Não é a melhor do mundo à toa. Não muda muita coisa para mim, porque temos um talento diferente, um ‘molho’. Só tenho a agradecer esse comentário, mas ela foi um pouco infeliz antes da partida, falando que o Brasil joga feio, segura muito o jogo. Não importa, a gente fez o nosso papel. Mantendo o pé no chão, escutando o que os adversários falam, só nos dá motivação para fazer diferente. Mas nem vale a pena ficar nesse assunto. Comemoremos a medalha que está chegando. A gente quer o ouro”, resumiu a jogadora do Brasil.

A final entre Brasil e Alemanha está marcada para o sábado (10) às 12h (de Brasília).