CEO do Fortaleza convoca torcida a lotar a Arena Castelão e lança desafio

Leão do Pici venceu confronto direto com o Cruzeiro fora de casa e fica somente a quatro pontos da liderança, com um jogo a menos

Assim, para aproveitar o embalo, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, destacou o triunfo e lançou mais um desafio para a torcida tricolor. Afinal, ele pediu a presença de pelo menos 45 mil torcedores na Arena Castelão contra o Criciúma, no próximo sábado (10), pela 22ª rodada do campeonato nacional.

O Fortaleza garantiu vitória surpreendente sobre o Cruzeiro por 2 a 1, fora de casa , na última segunda-feira (05), no Kleber Andrade, em Cariacica. O resultado positivo em duelo pela 21ª rodada da Série A permitiu ao Leão do Pici chegar à terceira colocação. Agora, o Tricolor está a apenas quatro pontos do líder Botafogo, com um jogo a menos.

“Conseguimos uma vitória importantíssima na nossa caminhada. Mais um tabu quebrado, o Fortaleza nunca tinha vencido no Espírito Santo. Agradecer demais a Deus por isso, parabenizar nossa comissão técnica e os jogadores pelo empenho”, finalizou o executivo.

Fortaleza soma boas companhas no Brasileirão e Sul-Americana

No momento, o clube faz a melhor participação de sua história no Brasileirão por pontos corridos, superando a campanha histórica de 2021 à essa altura da competição. A equipe mantém sete jogos de invencibilidade no campeonato nacional e também é a que menos vezes perdeu na competição, com somente três resultados negativos. A partida atrasada é exatamente contra o Internacional, que deveria ocorrer em julho. No entanto, o adversário gaúcho tinha compromisso pelos play-offs da Sul-Americana, que recebeu prioridade na ocasião.

Inclusive, o Fortaleza também disputa o torneio continental e avançou para as oitavas de final para enfrentar o Rosário Central, da Argentina, exatamente o oponente que eliminou o Colorado. O primeiro duelo com a equipe argentina será fora de casa e vai ocorrer na próxima quarta-feira (14). Vale relembrar que o time nordestino chegou à decisão da competição no ano passado, mas acabou com o vice-campeonato ao perder para a LDU, do Equador. Ou seja, o Leão do Pici tem como um dos seus objetivos voltar à final da Sul-Americana nesta temporada. Antes de mudar o seu foco, volta a campo, mas pela Série A, quando vai encarar especificamente o Criciúma.