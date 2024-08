Yuri Lima volta a frequentar casa de Iza: ‘Serão uma família para sempre’

Iza está grávida da primeira filha do ex-casal, Nala, e entrou no oitavo mês de gestação

“Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, destacou a assessoria.

“A prioridade agora é a Nala. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais”, acrescentou a nota oficial.

Entenda

A cantora Iza anunciou o término do relacionamento com o jogador Yuri Lima há um mês. A artista está grávida do jogador, mas garante ter tomado a atitude após saber de uma traição e ter provas. “Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso”, destacou Iza durante a publicação.