Tcheco é o novo treinador da Chapecoense

Depois sua trajetória como jogador, Tcheco iniciou a carreira como treinador em 2013, no Coritiba. Em seguida, comandou as equipes do Barra, do Rio Branco-PR, do FC Cascavel, do Azuriz, do Caxias e do Paraná.

Ele, portanto, conduziu o time paranista ao título da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense, levando a equipe de volta à elite da competição. No comando técnico da equipe foram 13 jogos, sete vitórias, quatro empates e duas derrotas.

