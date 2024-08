Santos negocia a contratação de Laquintana, do RB Bragantino

Além disso, Laquintana já disputou nove jogos com a camisa do RB Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Assim, ele não pode se transferir para nenhum time da Série A. Desta forma, o Santos tenta convencê-lo a vir para a Vila Belmiro para ganhar mais minutos de jogo e ter a chance de ser titular. O Massa Bruta vê que uma rodagem maior para o uruguaio também seria bem vinda e aceitou abrir conversas.

O Santos negocia a contratação do atacante Ignacio Laquintana, do RB Bragantino, para o restante da Série B. O uruguaio tem 25 anos e é reserva neste momento no Massa Bruta. Até aqui, em 27 jogos pela sua atual equipe, foram apenas dez como titular e somente dois gols marcados. Assim, o Peixe vê como boa oportunidade de negócio e busca o empréstimo até o final do ano.

O atacante foi revelado pelo Defensor Sporting, do Uruguai. Ele defendeu o Peñarol antes de acabar sendo transferido para o Bragantino, em 2023. Contudo, nunca conseguiu um espaço no time titular da equipe do interior de São Paulo.

Por sua vez, o Santos segue buscando reforços para a disputa da Série B. Aliás, nesta semana, o Peixe anunciou a contratação do equatoriano Billy Arce, que estava no Once Caldas. A diretoria segue atenta no mercado e busca novos nomes para aumentar a força do plantel de Fábio Carille para o restante da temporada.

