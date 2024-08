Olimpíada: CBF entra com recurso para ter Marta contra a Espanha

Camisa 10 do Brasil recebeu um jogo de suspensão após a expulsão contra a Espanha, no último jogo da fase de grupos

A CBF entrou com um recurso junto ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) para tentar a liberação de Marta a tempo do duelo contra a Espanha, pela semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris. A camisa 10 pegou um jogo de suspensão além da ausência automática após receber o vermelho direto contra as mesmas espanholas ainda na primeira fase.

O regulamento da competição prevê um julgamento feito pelo comitê disciplinar da Fifa após uma expulsão direta. Ainda que tenha cumprido a suspensão automática, quem for expulso pode pegar até mais dois jogos fora. Marta já cumpriu a punição automática contra a França, nas quartas de final, mas recebeu a pena mínima e acabou com mais um jogo de suspensão.