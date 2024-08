Neymar parabeniza Rebeca Andrade, após conquista da medalha de Ouro

Craque manda mensagem para a ginástica, após final da competição no Solo, em que foi campeão em cima de Simone Biles

O craque Neymar vibrou com a medalha de ouro conquistada por Rebeca Andrade nesta segunda-feira (5), em sua última competição disputada em Paris. O jogador fez uma postagem nas redes sociais.

“Parabéns”, escreveu ele, que enalteceu o recorde da atleta. “Muito lindo o que está fazendo. Continue!”, disse Neymar.

A medalha de ouro de Rebeca veio no solo, ao conseguir uma nota de 14,166. Por outro lado, a americana Simone Biles, grande nome do esporte, ficou em segundo lugar, com uma nota de 14,133.