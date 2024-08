Nacional consolida momento de recuperação com título

O Bolso não perde um jogo oficial desde o dia 9 de maio, ao sofrer uma dura goleada do Cerro, por 3 a 0. A partida em questão, válida pela primeira rodada no Grupo B do Intermedio, foi a última de Álvaro Recoba no comando técnico.

O ídolo do clube charrúa vinha balançando no cargo depois da queda de rendimento que se refletiu tanto no vice-campeonato do Apertura bem como na campanha da primeira fase, pela Libertadores. Na competição uruguaia, a desvantagem ficou em oito pontos na disputa de pontos corridos em 15 rodadas.

Em nível continental, a chance de se garantir na disputa do Mundial de Clubes em 2025 era a grande motivação da última rodada na fase de grupos. Algo que, consequentemente, foi frustrado com o revés por 3 a 1. Nas oitavas de final, o adversário da equipe uruguaia será o São Paulo.

Desse modo, Recoba deixou o comando da equipe onde a transição para Martín Lasarte se mostrou um movimento eficiente. Nesse sentido, são sete jogos com cinco vitórias e dois empates do Trico onde, somente em um deles, a direção do Nacional estava sob responsabilidade do interino Juan Carlos Blanco.