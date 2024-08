Mano explica ausência de Ignácio, que ainda não estreou pelo Fluminense

O Fluminense reagiu no Campeonato Brasileiro desde a chegada do técnico Mano Menezes e chegou à quarta vitória consecutiva na competição. Dos reforços, Thiago Silva e Kevin Serna aparecem entre os titulares, enquanto Nonato tem entrado com frequência. No entanto, outro nome ainda não fez sua estreia com a camisa tricolor: o zagueiro Ignácio.

“As pessoas, quando a gente anuncia uma contratação, ficam muito empolgadas, geralmente ficam empolgadas, e é bom que seja assim. É mérito dos jogadores que estão chegando, quer dizer que estamos trazendo jogadores de qualidade para estar no nosso grupo, mas precisamos de condição para uma contratação que chega”, disse

“E eu cuido muito para não expor o jogador que chega, porque se você coloca, criando-se uma expectativa sobre uma contratação na hora errada e não vai bem, é o contrário do que está acontecendo com o Serna. Foi bem, a gente mantém, está indo bem. Então vamos segurar um pouquinho, exatamente por aquilo que temos em relação àquilo que estamos fazendo. Ainda não temos um parâmetro de Ignácio. Quando tivermos isso, vamos estar seguros para colocá-lo, assim como colocamos todos os outros”, concluiu.

Olho na agenda

No duelo com o Bahia, no Maracanã, o treinador chegou a substituir Thiago Santos, que não se sentiu bem. No entanto, para quem esperava que Ignácio fosse estrear, Antônio Carlos foi a campo. Na quarta-feira, o Fluminense mede forças com o Juventude, às 21h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.