Jogos Olímpicos: Brasil neste 5/8: ouro de Rebeca, prata de Tati e bronze de Medina

Ginasta supera Biles no solo e se torna a maior medalhista brasileira. Surfe consegue dois pódios. Mulheres garantem 77% das medalhas do Brasil

“Tive um erro na trave e a medalha não veio. Mas aí pensei: agora só falta o solo. Me concentrei e fiz o meu melhor. Enfim, estou muito orgulhosa. Além disso, encerrei a Olímpiada inteira, sem lesão e terminei com chave de ouro. Estou explodindo de alegria”, disse Rebeca.

Depois de começar o dia no quarto lugar da final da trave (o ouro foi da italiana Alice D’Amato e Biles ficou em quinto), Rebeca Andrade, na final do solo, superou por 0,033 nas notas a estrela americana Simone Biles e conquistou a medalha dourada. Com isso, a ginasta de 25 anos chegou à quarta medalha em Paris e seis pódios na história e isolou-se como a atleta do Brasil mais laureada – dois ouros, três pratas e um bronze. Ela superou os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, cinco vezes medalhistas olímpicos.

O início da última semana dos Jogos Olímpicos reservou emoções muito positivas e outras negativas para o esporte brasileiro. A começar pelo segundo ouro do país em Paris. Nesta segunda-feira (5/8), o dia começou com Rebeca Andrade garantindo um ouro na Ginástica, no solo, vencendo Simone Biles. E no fim da noite, no surfe, Tatiana West-Webb levou a prata e Gabriel Medina o bronze.

Já Tati Weston-Webb foi além. Na semifinal, bateu a costariquenha Brisa Hennessy. A disputa estava equilibrada. Mas Brisa atrapalhou Tati quando a brazuca trinha a prioridade. Com isso, Brisa passou a ter apenas uma nota a ser contada e não duas. Assim, se Tati somasse mais de dez pontos nas suas duas notas estaria classificada. Afinal, a nota máxima no surfe e dez e Brisa não ultrapassaria essa pontuação com apenas uma nota. Mas Tati fez ainda mais bonito: passou somando 8,33 e 5,33. Brisa teve 6,17.

No surfe: brilho. Gabriel Medina perdeu uma semifinal que foi anticlímax. Afinal, sua bateria contra Jack Robinson quase não teve onda. Aliás, em 30 minutos, a única com possibilidade de tubo apareceu quando o australiano tinha a preferência. Dessa forma, Medina levou a pior e Rbinson foi pafa a final (perdendo o ouro para o francês-taitiano Kauli Vaast. Mas na disputa do bronze, o tricampeão mundial, com as ondas aparecendo, bateu o peruano Alonso Correa, por 15,54 a 12,43. Medina é bronze.

No entanto, o Brasil assegurou uma dupla nas quartas de final do vôlei de praia feminina. Um dia depois de Carol e Bárbara despedirem-se de Paris, a dupla Ana Patrícia e Duda, número 1 do mundo e invicta no torneio, venceram as japonesas Akiko Hasegawa e Mili Ishii e seguem firmes na busca por uma medalha.

Na final, a gaúcha quase levou: perdeu para a americana Caroline Marks por 10,50 a 10,33. A disputa foi duríssima com Tati pegando a púltima onda e precisaç do de 4,67. Mas ficou com 4,50. Porém, uma prata que precisa ser celebrada.

Piu e equipe do tênis de mesa avançam

No atletismo, Alison dos Santos, o Piu, classificou-se sem dificuldades para as semifinais dos 400m do atletismo. Medalha de bronze na prova em Tóquio-2020, o brasileiro ficou em segundo na sua bateria, atrás do estoniano Rasmus Magi, mas poupou energias na disputa, no que chamou de “corrida inteligente”. Ele divide o favoritismo ao ouro na prova com Karston Warholm, da Noruega, e Rai Benjamin, dos Estados Unidos. Outro representante do Brasil, Matheus Lima também avançou para a próxima fase, que acontece na quarta-feira (7/8). Portanto, o país tem dois participantes na briga por vagas na final.

No torneio por equipes do tênis de mesa masculino, o Brasil avançou às quartas de final. Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro superaram Portugal por 3 vitórias a 1. Por outro lado, o time feminino foi eliminado pela Coreia do Sul por 3 a 1. Apenas Bruna Takahashi obteve um triunfo nos duelos. No entanto, o confronto contra as asiáticas foi histórico para o esporte brasileiro. Bruna Alexandre tornou-se a primeira atleta do país a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Assunto nas redes, Sátila dá adeus aos Jogos Olímpicos

O dia também marcou o encerramento da participação de Ana Sátila em Paris. A canoísta terminou em oitavo lugar no caiaque cross. Em sua quarta edição de Jogos Olímpicos, ela virou assunto nas redes sociais, com a criação de memes, pelo grande número de provas que disputou. Ao todo, foram 15 descidas em disputas de canoagem slalom.