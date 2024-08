França vence Egito na prorrogação e vai disputar o ouro nos Jogos Olímpicos

Empate por 1 a 1 no tempo regulamentar força tempo extra, mas donos da casa se impõem e confirmam vaga na decisão contra Espanha Crédito: Jogada 10

A França vai disputar a medalha de ouro no futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Paris. Nesta segunda-feira (5), os donos da casa encontraram dificuldades e, após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, bateram o Egito por 3 a 1 na prorrogação e vão enfrentar a Espanha na briga pelo topo do pódio. Mateta foi o grande destaque do jogo, com dois gols marcados, enquanto Olise completou o triunfo francês. Por outro lado, Saber havia aberto o placar para os egípcios em Lyon. Dessa maneira, a França mantém vivo o sonho de conquistar o bi olímpico após a medalha de ouro no futebol nos Jogos de Los Angeles-1984. Assim, o time comandado pelo técnico Thierry Henry fará a decisão contra a Espanha, que derrotou o Marrocos por 2 a 1, de virada, em Marselha. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por outro lado, o Egito perdeu a oportunidade de brigar pela medalha de ouro, mas vai enfrentar o Marrocos para definir qual país ficará com o bronze nos Jogos Olímpicos de Paris. Os egípcios, comandados pelo técnico brasileiro Rogério Micale, apresentaram um bom futebol apesar da derrota e chegam embalados para a disputa do terceiro lugar.

O jogo As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado e bem animado. Ambos os times criaram chances de balançar a rede, mas o Egito surpreendeu com belo jogo coletivo e apresentou qualidade nos contra-ataques. No entanto, a melhor chance da primeira etapa foi da França, em jogada de bola parada, na qual Badé cabeceou no pé da trava esquerda, já nos minutos finais. Na volta do intervalo, os franceses pressionaram no campo de ataque e dominaram os primeiros momentos. No entanto, a França empilhou chances perdidas e o Egito foi fatal. Aos 16 minutos, Saber aproveitou um cruzamento na área e finalizou forte para abrir o placar. Mesmo com o gol sofrido, os donos da casa mantiveram a pressão, enquanto os egípcios se defenderam como podiam. Porém, de tanto pressionar, os franceses chegaram ao empate com Mateta, aos 37 minutos, e forçaram a prorrogação. No tempo extra, os franceses foram fatais e confirmaram o triunfo. Nos primeiros 15 minutos, Mateta anotou o segundo no jogo e encaminhou a vitória. Além disso, Olise assegurou o placar de 3 a 1 no início da segunda etapa.