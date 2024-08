Fluminense divulga parcial de ingressos para duelo com o Juventude

Dessa forma, a torcida promete mais uma festa, com casa cheia. Até o momento, o clube vendeu mais de 33 mil ingressos para o duelo decisivo. No domingo, diante do Esquadrão Tricolor, mais de 50 mil foram ao estádio e empurraram a equipe rumo ao quarto triunfo consecutivo no Brasileirão.

Após vencer o Bahia, o Fluminense volta suas atenções para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Assim, na próxima quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), o Tricolor mede forças com o Juventude. no Maracanã, e precisa vencer por dois gols para avançar. Caso triunfe por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Diferentemente do jogo de ida, o Fluminense deve ir a campo com os titulares para tentar avançar na competição, que também dará retorno financeiro, com a premiação de R$ 4,515 milhões. Em campo, o técnico Mano Menezes poderá contar com o zagueiro Thiago Silva, que desde que entrou na defesa, a equipe não sofreu gols.

Além disso, terá no meio de campo o volante André, que tem dado segurança à frente do sistema defensivo e qualificado a saída de bola. Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias entraram apenas no segundo tempo, em Caxias do Sul, e a tendência é que sejam titulares no Maracanã.