Flamengo vive expectativa por retorno de titulares contra o Palmeiras

A reapresentação da tarde desta segunda-feira (05) será crucial para os objetivos do Flamengo na Copa do Brasil. Isso porque o clube entenderá as reais condições de poder contar com o retorno de dois titulares para o duelo de volta contra o Palmeiras, na quarta-feira (07), pelas oitavas de final do torneio nacional. Após a folga do domingo (04), depois da amarga derrota para o São Paulo, pelo Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. A equipe de Tite retornou ao Rio de Janeiro e cumprirá dois dias de trabalho antes de retornar à capital paulista para o jogo decisivo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O técnico Tite, portanto, definirá a equipe titular após o treino da próxima terça-feira (06), às vésperas do duelo pela Copa do Brasil e horas antes do embarque para São Paulo. A expectativa é que haja novidade na lista de relacionados.

Retorno de titulares A reapresentação desta segunda-feira (05) deve dar um panorama sobre as condições de Everton Cebolinha e Nicolás De La Cruz. A dupla desfalcou o Flamengo no jogo contra o São Paulo, no Morumbis, por questões físicas e ainda é tratada como dúvida para quarta-feira (07). Em contrapartida, apesar das condições físicas, a dupla não teve lesão detectada nos exames realizados na última sexta-feira. Sendo assim, há muita expectativa para tê-los entre os relacionados diante do Palmeiras. Cebolinha e De La Cruz serão acompanhados de perto nesses próximos dias. O uruguaio apresenta dois problemas, mas é o que mais tem possibilidade de ir a campo contra o Palmeiras. Além dos incômodos no calcanhar de Aquiles dos dois pés, De La Cruz também reclamou de dores no joelho após uma pancada no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Cebolinha, por sua vez, tem sofrido com histórico de problemas musculares nesta temporada. Desta vez, o atacante apresentou dores no músculo posterior da coxa direita ainda durante o duelo contra o Palmeiras. Ele, inclusive, precisou ser substituído ainda na primeira etapa da vitória por 2 a 0, no Maracanã. Preocupação O Flamengo também monitora de perto a situação de Matías Viña. O lateral-esquerdo se queixou de dor na coxa esquerda durante a derrota para o São Paulo e passará por reavaliações nesta segunda-feira (05), no Ninho do Urubu. Flamengo em vantagem O Flamengo levará dois gols de vantagem na mala para São Paulo, na próxima terça-feira (06). Por ter vencido o primeiro confronto por 2 a 0, no Maracanã, o Rubro-Negro poderá ser derrotado pelo Palmeiras por até um gol de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil no tempo regulamentar.