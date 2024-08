Em Marselha, Arthur Elias celebra aniversário: ‘Espero que o presente venha amanhã’

O técnico Arthur Elias, que está com a Seleção Brasileira feminina em Marselha, para as semifinais contra a Espanha, comemorou 43 anos nesta segunda-feira (5). Ele recebeu um um bolo na hora do almoço, e contou com um grito de parabéns, iniciado com as jogadoras.

“O meu presente vai ser para todos nós, assim espero. É um sonho muito grande, que a gente está muito perto, como vocês sabem, e que eu tenho certeza que vai dar certo”, disse Arthur Elias ao site oficial da CBF.