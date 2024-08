Corinthians tem R$ 12,4 milhões bloqueados pela Justiça

Valor seria para pagar parcela do financiamento da Neo Química Arena, mas empresário entrou com ação e conseguiu bloquear quantia

Aliás, a própria Caixa tentou recorrer deste bloqueio feito pelo empresário alegando que os valores penhorados são dela e não do clube. Contudo, a Justiça indeferiu o pedido. O Corinthians chegou em um acordo com o banco, em 2022, para utilizar esta conta para receber receitas de direitos de transmissão de TV e cedê-la em garantia.

O empresário André Cury conseguiu bloquear R$ 12,4 milhões de uma das contas do Corinthians por determinação da Justiça, em processo movido contra o clube. Este montante estava em uma conta cedida fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. O valor seria utilizado pelo clube para pagar uma parcela do financiamento da Neo Química Arena.

Cury move esse processo há algum tempo. O valor é referente a direitos de imagem de ex-jogadores do clube agenciados por ele: Ederson, Otero, Cazares e Yago (goleiro). Na época, a Justiça obrigou o Timão a pagar R$14 milhões, mas não encontrou o valor total nas contas do clube.

Além deste processo, o agente ainda tem outras quatro ações contra o Corinthians, que chegam aos R$ 30 milhões. Em uma destas, André Cury conseguiu outro bloqueio na Justiça. O Timão terá que repassar R$ 1,2 milhão que receber ao empresário, na próxima venda que fizer.

Contudo, apesar das disputas na Justiça, André Cury segue fazendo negócios com o Timão. Ele intermediou as contratações do técnico Ramón Díaz e do volante Charles pelo clube no mês passado.