Botafogo trabalha com plano B na novela Vagiannidis

Diante do impasse por Vagiannidis, o Botafogo já trabalha com outros nomes para a lateral direita, em sua busca por reforços na posição. A informação é do site “ge”. O Alvinegro, na semana passada, lançou a terceira oferta ao Panathinaikos, que prometeu uma resposta na última sexta-feira (2). No entanto, o clube grego não se manifestou. O Glorioso, então, esfriou o interesse pelo defensor de 22 anos.

Vagiannidis, no entanto, já acenou positivamente ao Botafogo. Ele gostou da proposta salarial, do projeto do clube brasileiro e do fato de o Glorioso estar em uma holding com outros clubes internacionais. O estafe do jogador ainda não descarta um acerto com os cariocas e estipula que as próximas 48 horas serão cruciais para um desfecho desta novela.

No elenco, para a lateral direita, o técnico Artur Jorge conta com os uruguaios Suárez e Ponte. Rafael é a terceira opção e está lesionado. O técnico bracarense, aliás, quem recomendou Vagiannidis depois de enfrentá-lo na fase eliminatória da última Champions League, quando ainda estava no Braga, de Portugal.

