Fluminense x Bahia, AO VIVO, às 14h30, com a Voz do Esporte

Pela 21ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Bahia se enfrentam neste domingo (4/8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada. Os cariocas venceram seus últimos três jogos, o que aumenta a confiança em relação à saída da zona de rebaixamento No momento, o Flu é o penúltimo, com 17 pontos. Um triunfo, no entanto, pode tirá-lo, enfim, do Z4. O Bahia, por sua vez, não venceu os últimos cinco jogos pelo Brasileirão e caiu para sétimo, com 32. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 14h30, com seu tradicional esquenta. E assim que o jogo começar, a narração estará sob o comando de Ricardo Froede.

Além de Ricardo Froede, a cobertura de Fluminense x Bahia contará com as reportagens de Giovanni Danjo e os comentários de Figueiredo Júnior. Então, você já sabe: às 14h30, acesse o jogo clicando na arte acima e acompanhe a transmissão com a Voz do Esporte.