Corinthians x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Duelo entre equipes no meio da tabela do Brasileirão e que esperam desgarrar da zona da confusão. Marcus Cassino está com a narração

Corinthians e Juventude jogam neste domingo (4/8), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileiro. O Timão busca retomar o caminho das vitórias, já que vem de derrota para o Atlético e empate com o Grêmio em seus dois jogos mais recentes. Já o Juventude é o 14º, com 21 pontos e espera surpreender fora de casa. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 14h30, com o seu tradicional esquenta com as informações das equipes. O comando e a narração é de Marcus Cassino.

Este duelo na Neo Química, com cobertura da Voz do Esporte, contará com Diogo Martin nos comentários. Confira Corinthians x Juventude clicando na arte acima a partir das 14h30.