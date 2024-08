Rafael Paiva fala em frustração após empate e se justifica por mudanças no Vasco

Cruzmaltino empatou com o Bragantino em 2 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se manteve na 11ª colocação da tabela

As mudanças eram inevitáveis na visão de Rafael Paiva, que alertou para necessidade de preservar a saúde de seus atletas. No entanto, apesar das alterações, o técnico demonstrou satisfação com a atuação no segundo tempo e lamentou o gol sofrido no apagar das luzes.

O empate com o Bragantino, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, manteve o Vasco na 11ª colocação da tabela. Com 24 pontos somados, o Gigante da Colina está a dois de diferença para o Bragantino, décimo colocado do torneio nacional.

O Vasco não atuava sob seus domínios desde o dia 10 de julho, quando venceu o Corinthians. De lá para cá, o Cruzmaltino disputou quatro jogos fora de casa e foi justamente essa sequência que fez Rafael Paiva mexer na equipe para encarar o Bragantino neste sábado (03). Apesar disso, o técnico mostrou-se satisfeito com a atuação da equipe no segundo tempo e avaliou o empate em 2 a 2 como ‘injusto’.

“Foi uma vitória que escapou no finalzinho. Tomar o gol aos 43 minutos nos deixou muito frustrados. Fizemos excelente segundo tempo, na minha opinião. A gente conseguiu dominar o Red Bull no segundo tempo, criamos chances. Tivemos bola na trave e realmente a gente tomou gol que a gente não estava esperando, porque estávamos com bom controle do jogo na maior parte do segundo tempo, principalmente. Até no primeiro tempo, depois que levamos o gol. A gente conseguiu ficar com a bola, conseguiu fazer o que a gente trabalha, o que a gente gostaria de evoluir. A gente não conseguiu mostrar nos últimos jogos”, e prosseguiu:

“Tivemos uma sequência de quatro jogos fora, o que é muito pesado. Jogo a cada três dias é muito pesado. Mas a gente precisa zelar pela saúde dos jogadores também. Alguns estavam no limite físico, já não estavam conseguindo mais performar da forma que eles performam. Então, a gente fez algumas mudanças para tentar deixar o time mais saudável no jogo. E dar oportunidade. Mostrar a força do grupo, dos meninos que entraram, do GB, que a gente já conhecia. Então, a gente tem que trabalhar com o grupo todo”, avaliou o treinador.

Lamentação pelo empate

“A gente controlou o jogo e não ganhamos. Contra o Atlético-GO, empatamos no fim com eles melhores. Isso mostra como o futebol brasileiro é competitivo. Me senti motivado. Não pressionado. Hoje demos uma resposta de como podemos jogar, ficar com a bola, machucar o adversário. Jogamos em alto nível. Esse é o sentimento que fica. Vamos respeitar o Atlético-GO, mas estamos concentrados para o jogo e para buscar a classificação”, pontuou.