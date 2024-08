Luiz Henrique destaca vitória do Botafogo: ‘Importante’

O Botafogo se recuperou no Campeonato Brasileiro em grande estilo. O G lorioso goleou o Atlético-GO por 4 a 1, neste sábado, no Estádio Antônio Accioly , em Goiânia, pela 21ª rodada. Destaque do jogo, Luiz Henrique participou do primeiro gol e sofreu dois pênaltis – cobrou um e fechou o placar. O atacante enalteceu o triunfo.

“Eu só tenho de agradecer a Deus por todos os dias que ele está me abençoando e me ajudando nesta grande fase que estou aqui no Botafogo. Também tenho de agradecer a todo o grupo, que vem me ajudando no dia a dia, nos treinos, nos jogos. Agora é seguir assim. Não pode parar, porque meu espírito é esse, nunca parar, sempre jogar, sempre fazer um bom jogo. E agora é seguir assim, porque está muito bom”, finalizou.

Agora, o Botafogo vai fazer um jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fogão enfrenta o Bahia nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. O jogo de ida, no Rio de Janeiro, foi 1 a 1. Assim, quem vencer avança de fase. Em caso de empate, o duelo vai para os pênaltis.

