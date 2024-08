Grêmio terá novidades contra o Athletico; veja os relacionados

Tricolor leva quase todo elenco para o jogo contra o Furacão, neste domingo, pela 21ª rodada do Brasileirão

O Grêmio desembarcou em Curitiba para uma sequência de quatro jogos em 10 dias. Segundo o portal GZH, o técnico Renato Portaluppi levou 32 jogadores no total e terá quase todo o elenco à disposição durante o período. Diego Costa e os reforços Braithwaite e Aravena são as principais novidades.

Apesar de os atacantes terem viajado com o elenco, a tendência é que não entrem contra o Athletico. O dinamarquês, afinal, ainda não teve o seu nome publicado no BID e deve fazer a sua estreia contra o Cuiabá, no dia 10. Já Diego Costa, aliás, será poupado para enfrentar o Corinthians.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apenas Rodrigo Caio e André Henrique, aliás, ficaram em Porto Alegre. Lesionados, os jogadores não tem condições de jogo. Pavón, suspenso, não jogará contra o Athletico, mas fica com o grupo para os próximos jogos.