Bragantino busca empate no fim e ‘frustra’ festa do Vasco em estreia de Coutinho em São Januário

O Cruzmaltino conseguiu se recuperar do início ruim e foi dominante no segundo tempo, mas acabou cedendo o empate no apagar das luzes Crédito: Jogada 10

Vasco e Bragantino empataram em 2 a 2 na noite deste sábado (03), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve as equipes na mesma colocação na tabela de classificação do torneio, com os cariocas em 11º, e os paulistas em décimo. Primeiro tempo O Bragantino começou o jogo explorando suas principais jogadas pelo lado direito e teve a recompensa logo aos quatro minutos. Léo Pelé, vaiado por torcedores em São Januário, tentou forçar o contato corporal, mas Gustavinho chegou com mais apetite na jogada, ganhou o lance e cruzou para Jhon Jhon, que só precisou empurrar para dentro do gol. As mexidas na escalação custaram caro ao Vasco da Gama na primeira etapa. O time até manteve superioridade na posse de bola, mas não conseguia avançar para ganhar espaço no campo de ataque. A equipe também deu sinais de alerta defensivamente, principalmente pelo lado esquerdo – por onde saiu o gol do Bragantino.

Uma das poucas oportunidades do Vasco ocorreu aos 31′, quando Payet aproveitou o rebote do escanteio para cruzar na medida para Léo – que deixou os gramados bastante xingado pelos cruzmaltinos. O zagueiro cabeceou bem para tentar se redimir com a torcida, mas a bola parou nas mãos de Lucão. Depois disso, as equipes protagonizaram um ‘perde e ganha’ incessante, e o jogo terminou com pouca emoção. Segundo tempo A tônica do segundo tempo foi distinta. A mudança de Rafael Paiva teve resultado imediato, e o Vasco cresceu significativamente em campo. O gol de empate saiu aos 08′ e teve a assinatura de uma joia da casa: GB. Titular pela primeira vez no clube de coração, o atacante aproveitou o cruzamento de Victor Luis para cabecear para o fundo da rede e marcar pela primeira vez no profissional. Seis minutos depois, aos 14′, o clima era típico de um jogo de Vasco em São Januário. Isso porque o Cruz-Maltino fez valer a pressão e virou a partida com Adson, após uma bonita jogada entre Puma e Vegetti. O lateral tocou para o argentino, que dominou e deixou para o ponta vascaíno chapar de canhota no cantinho do gol de Lucão.