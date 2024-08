Atlético encaminha contratação do atacante Deyverson

O Atlético se no mercado e busca um atacante para recompor o elenco com ausência de Hulk. Trata-se do atacante Deyverson, do Cuiabá. O clube fez uma proposta de compra de R$ 4,5 milhões. Ela foi aceita pelo Dourado. A informação é do jornalista Victor Martins.

Deyverrson, aliás, chegará nos próximos dias em Belo Horizonte. Por não ter atuado em sete partidas com a camisa do Dourado, na Série A, ele pode defender o Galo.

O Atlético tratava o elenco fechado para 2024 após a chegada do volante Fausto Vera. Isso mudou com a lesão de Hulk, que deve ficar fora por, pelo menos, 30 dias.