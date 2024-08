Vitória x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de desesperados no Barradão, marca o início da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (3)

Neste sábado (3), o Vitória receberá o Cuiabá no duelo de desesperados no Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento, em 17º e 18º, respectivamente.

Onde assistir

O canal Premiere passará a partida.